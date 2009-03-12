Pesquisar

Deu azar

Homem é flagrado por policial quando tentava roubar carro

Marilayde Costa - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Fábio Aparecido Barbosa da Cunha, de 21 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (10) quando tentava roubar um veículo em frente a uma lanchonete em Cambé. O bandido deu azar: ele foi surpreendido por policial que estava de folga e presenciou a tentativa de assalto.

De acordo com o soldado Valdir Aparecido Alves, ele viu quando Cunha, armado com um revólver, tentou render o condutor do carro. No momento da ação, o policial estava aguardando um lanche no interior do estabelecimento quando o filho do dono da lanchonete estacionou o veículo e foi abordado pelo assaltante.

O policial conseguiu desarmar Cunha e chamar uma viatura, que o conduziu para a Delegacia de Cambé. Segundo a polícia, ele teria alegado que este foi seu primeiro assalto e que nunca havia feito nada contra lei. A arma apreendida estava carregada com quatro cartuchos intactos. Fábio Cunha foi autuado em flagrante por tentativa de roubo.


