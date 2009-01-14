Homem é morto a tiros em Cambé

Um homem de 38 anos – Rogério Aparecido do Nascimento – foi a primeira vítima de homicídio em Cambé no ano de 2009. O crime ocorreu por volta das 23h45 desta terça-feira, na Avenida José Bonifácio, próximo do estádio municipal de Cambé.

Segundo informações da Polícia Militar, Rogério foi levado com vida à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo. Ele teria dito aos policiais que não sabia que foi o ator dos tiros. A moto Honda Titan de Rogério foi abandonada na avenida e foi levada para a companhia de trânsito de Cambé.

A Polícia Civil informou não ter sido comunicada do homicídio no momento em que ele ocorreu e, por isto, não tinha qualquer informação adicional sobre o fato. "Não foi feita perícia no local e nas eventuais cápsulas e não sabemos se há testemunhas nem quantos tiros foram", disse um investigador. "Não temos suspeito e não sabemos os motivos", acrescentou.



