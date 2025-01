Homem é preso com quase 175 quilos de maconha em carro no Centro de Londrina

Um homem foi preso com quase 175 quilos de maconha em um carro no Centro de Londrina, no início da madrugada deste sábado (18).





Conforme a Polícia Militar, uma equipe foi até um hotel na região central após receber uma denúncia anônima sobre um Volkswagen Gol estacionado no local. As informações iniciais apontavam que o carro estaria transportando drogas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No estacionamento do hotel, os policiais encontraram o veículo, que tinha uma série de barras de maconha embaladas no banco traseiro.





O responsável pelo carro foi identificado e confessou ter transportado o carro de Laranjeiras do Sul até Londrina para receber R$ 1 mil.





Depois da vistoria, os agentes da Polícia Militar apreenderam 174,8 quilos de maconha, além de R$ 35,50 em dinheiro e um celular.





O suspeito foi preso e conduzido até a Central de Flagrantes, assim como os materiais apreendidos.