Homem é preso por furtar dois cremes para pentear em farmácia de Apucarana

Um homem foi preso após ser flagrado furtando dois cremes para pentear em uma farmácia no Centro de Apucarana (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta sexta-feira (2).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam um patrulhamento pela via quando foram acionados pelos vigilantes e pelos atendentes do estabelecimento comercial.

Publicidade

Publicidade





No interior da farmácia, os policiais encontraram um homem que havia sido detido pelos seguranças. Durante a abordagem, os agentes encontraram os cremes na cintura do suspeito.





O homem foi identificado e, segundo a farmacêutica, o acusado teria furtado três shampoos no mesmo dia, por volta das 0h40. Além disso, o suspeito teria furtado outros objetos do local na quarta-feira (31).





Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.