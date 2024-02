Polícia Civil prende condenado a mais de 50 anos por estuprar sobrinhas no Noroeste do Paraná

Homem é preso por furtar 15 metros de fios no Jardim Bandeirantes, em Londrina

Suspeita de aplicar golpe do bilhete em Alvorada do Sul é presa em Londrina por outro estelionato

Mulher é vítima de estupro coletivo cometido por policiais militares no Guarujá

“O indivíduo estava foragido desde 2019. Após meses de investigação e diligências, a equipe logrou êxito em localizar o indivíduo no município de Maringá e deu fiel cumprimento aos mandados de prisão”, explica o delegado da PCPR João Lucas Vieira.

A prisão aconteceu na quarta-feira (31), em Terra Boa, na região Noroeste do Estado. As penas, somadas, ultrapassam 50 anos de prisão.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 53 anos, condenado por estupro de vulnerável contra duas sobrinhas.





DENÚNCIAS





Quem tiver conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque Denúncia.





Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.