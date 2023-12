Homem é preso por furto ao ser visto arremessando objetos para fora de casa na Zona Oeste de Londrina

Um homem foi preso suspeito de cometer um furto em uma residência na rua Euclides da Cunha, no Jardim Shangri-Lá, na Zona Oeste de Londrina, na noite desta segunda-feira (25).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) avistou, durante um patrulhamento de rotina, um homem adulto arremessando objetos para fora de uma casa.

Publicidade

Publicidade





Ao avistar a viatura, o suspeito teria se desesperado e tentado fugir pulando um portão. Os policiais, então, correram até o homem e tentaram realizar a abordagem. O suspeito, contudo, não acatou as ordens e resistiu.





Os agentes da Polícia Militar precisaram aplicar técnicas de abordagem para conter o homem, já que este estava bastante agitado e agressivo.





O responsável pela residência foi contatado pelos policiais e, no local, foram encontrados vários itens fora do lugar, além de portas arrombadas. O proprietário reconheceu os pertences furtados.





O suspeito pelo crime foi encaminhado para receber atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará e, posteriormente, foi levado para a Central de Flagrantes.