Homem é preso por furtar garrafa de whisky em mercado na rua Guaporé

Um homem foi preso após ser acusado de furtar uma garrafa de whisky em um mercado na rua Guaporé, na região central de Londrina, na noite deste domingo (24).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe foi acionada via Copom (Central de Operações Policiais Militares) com a denúncia de que um homem estava detido no local do suposto furto.

No mercado, o vigilante contou aos policiais que o suspeito teria entrado e escondido uma garrafa da bebida em suas roupas. Na saída, o funcionário teria feito uma abordagem, constatando que o homem teria furtado a bebida.





Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes.