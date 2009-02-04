Pesquisar

Nesta manhã

Homem leva tiro em chácara de Londrina

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Eduardo Rodrigo Soares, 30 anos, foi atingido com um tiro por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira (4) na Avenida Theodoro Victorelli, em frente ao número 1000, no Jardim Interlagos, região leste de Londrina. Neste endereço, está instalada uma chácara.

O Siate foi acionado por um homem que passava na rua, já que no endereço não havia telefone. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz foi encaminhado à Santa Casa e passa bem.

A Polícia ainda não tem informações sobre o crime.


