Homem morre atropelado em rodovia entre Londrina e Cambé

Um homem morreu ao ser atropelado no km 82 da PR-445, no trecho em que passa pelos municípios de Londrina e Cambé, na madrugada desta segunda-feira (20). Por volta de 1h, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual foi informado de um atropelamento que teria ocorrido na via. No local, foi encontrado o corpo do homem, sobre a pista de rolamento, no sentido Cambé para Londrina.





O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. Ele não foi identificado porque não carregava nenhum documento. O veículo envolvido no acidente fugiu do local e também não foi identificado. A Polícia Civil vai investigar o caso.