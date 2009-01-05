Homem morre atropelado por caminhão em Rolândia

Um homem de 61 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no início da tarde desta segunda-feira (5). O acidente ocorreu no entroncamento de uma estrada rural com a PR-323 (km 4).
Eduardo Rodrigues foi atropelado por uma um caminhão-tanque da Confepar (BXA-6111), conduzido por Silas Martins da Silva.
Rodrigues tentou cruzar a rodovia e não percebeu a aproximação de dois caminhões. O primeiro conseguiu desviar o homem, mas o outro não. Rodrigues morreu instantaneamente. Esta foi a primeira morte no trânsito de Rolândia no ano.