Homem pode ter desaparecido com duas ex-namoradas

A Justiça Criminal de Apucarana expediu um mandado de prisão temporária contra um homem suspeito de ser o responsável pelo desaparecimento de duas mulheres residentes no distrito da Vila Reis, há mais de um ano. Ele está detido à disposição da Justiça e prestou depoimento à polícia nesta sexta-feira (15).

Segundo inquério policial, as vítimas foram ex-namoradas do suspeito em 2005 e 2007, época dos envolvimentos.

De acordo com informações do delegado responsável pelo caso, Luiz Carlos Mânica, ao Bonde, o homem é o principal suspeito dos desaparecimentos, já que na época foi encontrado sangue em seu carro. "Peritos estão trabalhando no caso e o DNA será pedido".

O suspeito nega ter qualquer envolvimento com o desaparecimento das mulheres. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio.



