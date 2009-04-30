Homem que morreu na ambulância foi baleado por PMs

A Polícia Militar vai abrir inquérito para apurar em que circunstancias ocorreu a morte de um homem na tarde desta quinta-feira (30) após ter sido baleado por policiais militares durante uma operação policial, no Novo Amparo 2, Zona Leste de Londrina.

Segundo o capitão Nelson Villa, da 4ª Companhia da Polícia Militar (PM), Márcio Prado da Silva, de 30 anos, era foragido da polícia. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por formação de quadrilha. Ele também já havia sido condenado por tráfico de drogas e assalto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com o capitão, na tarde de hoje uma equipe da polícia reservada estava fazendo patrulhamento no Conjunto Novo Amparo e se deparou com o rapaz. Os policiais tentaram prendê-lo mas ele conseguiu fugir. Os policiais pediram apoio da Rotam para as buscas mas não obtiveram êxito. "Quando estavam saindo do bairro, a polícia recebeu uma denúncia anônima, que indicou a região em que o jovem teria se escondido. Várias residências foram revistadas até que em uma delas Márcio foi encontrado escondido embaixo da cama. Quando ele saiu estava com uma arma e apontou para os policiais, antes que ele atirassem, os policias dispararam contra ele", contou o capitão.





Segundo o cabo Cruz, o corpo de Márcio tinha cinco perfurações de arma de fogo, duas no tórax, uma do lado direito e outra no esquerdo que, segundo o soldado, podem ser orifícios de entrada e saída. As demais balas atingiram o olho, a orelha e o braço.





O Siate foi acionado às 17h39 por policiais militares. Os bombeiros encontraram a vítima baleada dentro de um quarto em uma residência na Rua Gino Tamiozzo.

Márcio não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo dentro da ambulância do Siate, quando estava sendo encaminhado para o hospital.



