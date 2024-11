Homem reclama de casa suja, agride mulher e acaba preso em Apucarana

A vítima relatou, ainda, que o companheiro a chamou de porca. Mesmo assim, a mulher disse que, desde o último sábado (23), tem pedido ajuda ao homem para cuidar das crianças, para que a vítima tivesse tempo de fazer as tarefas de casa, e o companheiro teria se negado.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após a vítima denunciar a violência. Na residência da família, a mulher contou que o companheiro a agrediu depois que ambos tiveram uma discussão, que teria começado porque a mãe do homem iria visitar o casal e, para o acusado, a casa estaria suja e a culpa seria da mulher, que "não cuidava da casa direito".

Um homem foi preso acusado de agredir a companheira depois de reclamar que a casa em que moram estava suja. O caso foi registrado em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã deste domingo (24).

A mulher contou que, todas as vezes, o homem preferiu começar uma briga do que ajudá-la e, segundo a vítima, as agressões são recorrentes. Existe, inclusive, uma medida protetiva contra o acusado, mas a mulher teria decidido reatar o relacionamento.

A Polícia Militar informou que a vítima tinha uma lesão no braço direito em decorrência das agressões. Diante do relato, os agentes foram até o suspeito, que estava na porta da residência segurando uma criança no colo.





Nesse momento, os policiais pediram que o acusado entregasse o bebê para a avó da vítima para que pudessem fazer a abordagem, mas a ordem não foi acatada. O homem, além de desobedecer, resistiu à abordagem e tentou se soltar da equipe. Os agentes, então, precisaram usar força moderada e algemas para conter o homem.





O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia.