Homens armados assaltam bar em Londrina

Quatro homens armados assaltaram um bar localizado na Rua Serra dos Pirineus, no Jardim Bandeirantes, na zona oeste de Londrina. Entre eles havia um adolescente de 17 anos. O roubo ocorreu por volta das 21 horas desta quinta-feira (23).

Os homens fugiram em um veículo Logus, com placas GVR-0157, com destino a Cambé. Ao saber da ocorrência, policiais do Batalhão de Choque fizeram uma perseguição tática aos ladrões por cerca de 5 quilômetros e acabaram detendo os quatro nas proximidades da Rua Porecatu, em Cambé.

Foram presos Paulo Henrique Oliveira, 20 anos, Jonas Ferreira Calazanz, 23, e Gilson Aparecido Gomes, 25. O adolescente também foi detido. Com eles foram apreendidos dois revólveres de calibre 38.