Idosa morre em acidente com três veículos em rodovia do Vale do Ivaí

Uma mulher de 60 anos morreu na noite deste domingo (07) em um acidente envolvendo três veículos na cidade de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. A batida aconteceu por volta das 22h, próximo ao quilômetro 97 da PR-466.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motorista de um Creta, com placas de São João do Ivaí, ia de Jardim Alegre ao entroncamento da PR-466 com a PR-082 quando colidiu na lateral de uma Mitsubishi Triton e, na sequência, bateu de frente contra uma Amarok. Não há informações sobre o que ocasionou a acidente.

