Capotamento mata dois passageiros de carro na PR-340 em Jaguapitã

Um capotamento na noite deste sábado (7) deixou duas pessoas mortas em Jaguapitã, a cerca de 60 quilômetros de Londrina. O acidente aconteceu por volta das 23h55 próximo ao quilômetro 557 da PR-340. De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do carro (Toyota/Corolla, com placas de Guaraci) seguia pela rodovia em direção ao perímetro urbano de Jaguapitã quando perdeu o controle e capotou o veículo. Não há informações sobre o que ocasionou a acidente. Pela imagem, é possível ver que o carro ficou totalmente destruído.





