Um homem de 70 anos foi detido dentro da agência do Banco do Brasil de Curiúva. Ele estava armado com um revólver calibre 32. De acordo com informações do Informe Policial desta quarta-feira (08), a porta giratória detectou a presença da arma, que estava em uma bolsa pochete.

Um policial militar que estava na agência deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à 57ª Delegacia Regional de Polícia de Curiúva. A arma não estava municiada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato