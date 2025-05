Idoso é preso por abusar de neto de 9 anos

Policiais da delegacia de Rebouças, cidade a 170 quilômetros de Curitiba, prenderam três suspeitos de atentado violento ao pudor. De acordo com o delegado Claudimar Lucio Lugli, foram presos um homem, de 67 anos, suspeito de abusar sexualmente dos netos de 9 e 10 anos de idade, e mais um casal, uma mulher de 22 e um homem de 27 anos, suspeito de terem participado de um crime em que uma criança de apenas 7 anos foi violentada por um adolescente de 13.

Ainda segundo o delegado, o homem de 67 anos abusava sexualmente do neto de 9 anos há cerca de dois anos. "No decorrer da investigação policial apurou-se que, anos atrás, o avô paterno também teria abusado da neta, na época com 10 anos de idade", disse Lugli. A polícia ainda afirma que o caso começou a ser investigado há menos de uma semana, quando a criança contou o abuso para sua mãe, que o comunicou o Conselho Tutelar. O suspeito foi preso na localidade de Faxinal das Vieiras, na cidade de Rebouças.

As outras duas prisões ocorreram decorrentes de um crime praticado contra uma criança de sete anos em 1.º de abril. Segundo o delegado, o menino foi violentado por um adolescente de 13 anos, enquanto um homem, de 27 anos, segurava a vítima. A mulher, de 22 anos, também foi presa por participação no crime, pois ela teria impedido que a vítima saísse do local. Tudo teria sido assistido por outro adolescente de 13 anos. "A polícia tomou conhecimento do fato depois que a mãe da criança suspeitou de seu comportamento e a levou ao hospital", explicou o delegado. Segundo a polícia, a criança está hospitalizada e em acompanhamento psicológico em decorrência do crime.

As três pessoas detidas irão responder por atentado violento ao pudor e, se condenadas, podem pegar a pena de 6 a 10 anos de reclusão. Os suspeitos estão detidos na cadeia pública de Rebouças, à disposição da Justiça.