Jovem de 17 anos é morta a facadas pelo ex-marido

Denise Fogaça Fernandes, 17 anos, foi assassinada no final da noite deste domingo (1º) com pelo menos dois golpes de faca no pescoço desferidos pelo ex-marido. O crime aconteceu por volta das 23h50 em sua residência no Jardim União da Vitória, na Zona Sul de Londrina.

O Siate foi acionado mas quando chegou ao local, a vítima já se encontrava em óbito. O corpo de Denise foi encontrado caído na Praça 1º de Maio, que fica em frente a sua casa. O homicídio teria ocorrido dentro de sua casa e a vítima teria procurado socorro.

O agressor, Ezidio Ribeiro, de 28 anos, foi preso pela polícia minutos depois na residência dele que fica próximo ao local do crime. A arma que feriu Denise foi recolhida pelos policiais próximo a casa dela. Ribeiro declarou à polícia que matou a ex-esposa por ciúmes. Ele não suportava a idéia de vê-la namorando outro homem e queria reatar o relacionamento. Na noite de ontem, Denise Fernandes o teria rejeitado mais uma vez e ele perdeu a cabeça agredindo-a. Segundo o próprio agressor, ele agiu desta forma porque também estaria embriagado.





O casal morou junto por cerca de dois anos e há quatro meses havia se separado. Denise teve um filho com o ex-marido e ele teria ido a casa dela para visitar a criança. Como ela havia saído para assistir um show, ele teria ficado aguardando-a.

O ex-marido foi conduzido à 10ª Subdivisão Policial e autuado em flagrante por homicídio. O corpo de Denise foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.