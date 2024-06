Jovem de 18 anos é presa transportando drogas em ônibus fiscalizado em Rolândia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu, nesta quarta-feira (5), uma mulher de 18 anos acusada de transportar maconha em um ônibus de viagem. A prisão aconteceu em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Durante uma operação de fiscalização em rodovias estaduais próximas a Londrina, os policiais rodoviários estaduais abordaram um ônibus que vinha do Mato Grosso do Sul. Com o auxílio dos cães, foram encontrados 30 quilos de maconha.

A proprietária da carga foi identificada e relatou aos agentes que deveria levar a droga até Belo Horizonte/MG, onde receberia um pagamento.





Diante da situação, a jovem foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia de Rolândia.