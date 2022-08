Jovem que ateou fogo no namorado se apresenta à polícia

A jovem Tatiane Melo, 19 anos, que ateou fogo no namorado, Gabriel Félix de Souza Ferreira enquanto ele dormia, se apresentou na tarde desta segunda-feira (4) à Polícia Civil de São Jerônimo da Serra, norte do Paraná. Em depoimento ao delegado Maurílio Antônio Avelar, Tatiane confessou o crime e apontou o fato de estar sendo espancada constantemente pelo namorado como motivação para o crime. Ela foi liberada logo após prestar depoimento.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Gabriel Félix de Souza Ferreira teve 95% do corpo queimado enquanto dormia no quarto da residência onde morava com Tatiane na tarde do último sábado (2). Ele saiu da casa com o corpo em chamas, assuntando os moradores do local. O casal tinha duas filhas, de três anos e um e meio.

A vitima chegou a ser encaminhada para o Hospital Universitário de Londrina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo (3). O corpo foi sepultado no Jardim da Saudade.