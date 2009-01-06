Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Em Londrina

Jovens detidas por receptação e estelionato

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Duas jovens foram detidas no final da tarde desta terça-feira (6), em Londrina, acusadas de receptação e estelionato. Daniela Cristina Araújo dos Reis (20) e uma garota de 17 aplicavam golpe contra terceiros.

Por meio de anúncios de jornais, elas adquiriam materiais eletrônicos ou objetos de pessoas. Mas o pagamento era feito com cheques furtados e/ou sem fundos. As jovens foram autuadas em flagrante por policiais civis.

Cadastre-se em nossa newsletter

Na casa de uma delas (r. Mármore, 61, Jd. Ideal), a Polícia encontrou diversos materiais oriundos do golpe.


Logo Bonde
Foto de Perfil de Redação Bonde /

Por Redação Bonde .

Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas