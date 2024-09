Laboratório de drogas com haxixe, skank e 382 pés de maconha é descoberto em Maringá

Um laboratório com 382 pés de maconha, além de drogas como haxixe e skank, foi descoberto na última quinta-feira (26) em Maringá, no Norte do Paraná. Um suspeito que trabalhava no local foi preso em flagrante pelos Policiais Civis da Delegacia Antitóxicos da 9ª SDP (Subdivisão Policial de Maringá).





Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), no momento do flagrante, foram apreendidos 2,67 kg de maconha; 679g de haxixe; 253g de MDMA; 10,2 kg de skank; 220 pontos de LSD; 1 arma de fogo calibre 32; 67 refis de maconha líquida; 8 potes de maconha em gel; além de 4 balanças de precisão e diversas embalagens.

