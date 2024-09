Polícia Civil prende homem condenado por estupro em Cornélio Procópio

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (27), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Estado, um homem de 22 anos condenado pelo crime de estupro.





De acordo com Thaus Orlandini, delegada da Polícia Civil, o acusado foi sentenciado a 14 anos e dois meses de prisão. “Os abusos teriam começado em 2022, quando a vítima tinha 22 anos”, explica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O mandado foi expedido pela Vara Criminal do município em razão de abuso sexual praticado contra a vítima. A equipe policial localizou o homem e cumpriu a ordem judicial.

Publicidade





O condenado foi encaminhado ao sistema penitenciário.





DENÚNCIAS





Todos que tiverem conhecimento da prática de algum crime sexual deve denunciar às autoridades competenetes.





Por isso, a PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência sexual. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque Denúncia.