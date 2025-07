Ladrão tenta roubar casal e apanha muito de populares

Sidney Soares, 28 anos, tentou roubar um casal de noivos por volta das 20 horas deste sábado (9) próximo ao terminal urbano de ônibus, na Avenida Dom Geraldo Fernandes, a Leste-Oeste, e acabou agredido por populares.

O sargento Alexandre, do Siate, disse que ele foi encontrado caído na avenida e bastante machucado. "Ele tinha uma fratura no nariz, uma contusão no crânio e perdeu dois dentes", relatou. "Como ninguém sabia do que se tratava, ligamos para a polícia e o levamos para a Santa Casa".

A polícia constatou que Soares foi agredido por populares. Ele abordou um casal nas proximidades e roubou a carteira da mulher. O noivo começou a gritar, despertando a atenção de populares, que bateram muito no ladrão. Soares devolveu a carteira.

Após ser atendido na Santa Casa, Sidney Soares foi encaminhado à 10ª Subdivisão Policial e autuado por tentativa de roubo. Ele será transferido ao 2º Distrito Policial.