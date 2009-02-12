Pesquisar

Norte do Estado

Ladrões de carros são presos após acidente

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Fernando César Litrau (25) foi preso na noite desta quinta-feira (12), em Cambé, após perder a direção do veículo na estrada da Bratislava e atolar com o carro em milharal. Ele havia furtado o veículo em Arapongas, na tarde de hoje. Um menor que acompanhava Litrau foi apreendido.

Litrau é conhecido no meio policial. Ele deixou a cadeia de Cambé há cinco meses e já tem passagens por furto, roubo, tráfico e homicídio.

Ele tentava chegar em Londrina, onde iria vender o carro para desmanche. O jovem foi autuado em flagrante e ficará a disposição da Justiça.


