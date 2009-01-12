Mãe ateia fogo na filha de 5 anos em Londrina

Valdirene Bueno, cuja idade ainda não foi divulgada, ateou fogo na própria filha, de cinco anos de idade. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (9), por volta das 22 horas, na zona sul de Londrina.

Segundo informações do Conselho Tutelar, mesmo com a criança queimada nos braços, rosto e coxa, a mãe só levou a filha para atendimento médico às 11h20 da manhã de sábado, no Pronto Atendimento Infantil (PAI), que a encaminhou imediatamente para o Hospital Universitário (HU).

A menina teve queimaduras de segundo grau, que podem evoluir para terceiro grau, segundo a assessoria do HU.





Ainda de acordo com o conselho, Valdirene teria ficado brava com a filha que brincava perto da geladeira. Então jogou álcool sobre o corpo dela e ateou fogo. A mulher negou a autoria do crime aos conselheiros. Disse que a filha se queimou acidentalmente, mas foi contraditória em suas declarações.

O Conselho Tutelar também informou que outra filha de Valdirene, de 3 anos, confirmou que foi a mãe a autora da agressão. Esta criança, assim como um bebê de 4 meses, já foram retirados da guarda da mãe.





Em 2005, ela foi acusada de dar marteladas na mão do filho, hoje com 9 anos, que também não vive mais sob a guarda de Valdirene.

A Promotoria da Infância e Juventude de Londrina informou que solicitará à Promotoria Criminal abertura de inquérito contra Valdirene Bueno e que também pedirá a prisão temporária da mãe. (Com informações de Marta Ortega/Folha de Londrina).





