Mãe mata bebê de 11 meses em hospital

Um bebê de 11 meses, da etnia indígena kulina, foi assassinado por sua mãe dentro da enfermaria de um hospital de Manaus ontem. Segundo uma enfermeira do hospital que não quis se identificar, o bebê estava internado desde 10 de janeiro se recuperando de uma pneumonia e desnutrição grave. "As mães que estavam na mesma enfermaria ficaram chocadas e algumas saíram correndo com seus filhos. Ela jogou o bebê contra as grades de ferro do berço e ele morreu com traumatismo cranioencefálico", relatou a enfermeira.

A assessoria do hospital confirmou a morte, mas não deu detalhes. A mãe do bebê, uma adolescente de 14 anos, estaria isolada e será mandada para Eirunepé, a 1.215 quilômetros de Manaus, junto com o corpo do filho após avaliação psiquiátrica. Há duas semanas, cinco indígenas da mesma etnia teriam matado um rapaz e comido suas vísceras, no município do Envira, vizinho a Eirunepé, onde vivem os kulina.

