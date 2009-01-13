Marceneiro leva tiro no olho durante assalto em Londrina

Um marceneiro de 43 anos foi vítima de assalto por volta das 23h30 desta segunda-feira (12), quando chegava em sua residência, no Jardim Acapulco, zona sul de Londrina. Décio de Oliveira Leite, foi ferido com um tiro no olho. Vizinhos o encaminharam para o Hospital da Zona Sul, que o transferiu para o Hospital Evangélico.

Segundo testemunhas, Décio chegava em uma camionete de um amigo do Mato Grosso, que está hospedado em sua casa. Quando ia guardar o veículo na garagem, três rapazes, aparentando menos de 18 anos, deram voz de assalto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O amigo entregou cerca de R$ 2 mil, segundo vizinhos. Já Décio, não teve nem tempo de procurar a carteira e foi atingido com um tiro no olho. "O Siate demorou a chegar e ele (Décio) perdia muito sangue; então os vizinhos o levaram para o hospital", comentou uma testemunha.

A assessoria de imprensa do Evangélico informou que Décio foi submetido a uma cirurgia para retirar a bala. Ele perdeu a visão do olho ferido, o direito, mas não corre risco de morte.



