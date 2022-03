Adolescente é detido com objetos que seriam arremessados para a cadeia de Arapongas

Um adolescente foi detido em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) na manhã desta segunda-feira (28) após ser flagrado transportando objetos que seriam arremessados para dentro da Cadeia Pública da cidade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PM (Polícia Militar), o garoto é conhecido no meio policial por ocorrências anteriores. Durante um patrulhamento no bairro Vila Araponguinha, os agentes viram o menor de idade carregando uma sacola e perceberam que ele ficou nervoso com a presença da viatura. Os policiais o abordaram e constataram que ele transportava 201g de maconha, 4,6g de cocaína, cinco aparelhos celulares, quatro carregadores de celular, dois fones de ouvido e um cabo USB. O jovem admitiu que arremessaria os objetos para dentro da ala feminina da cadeia pública de Arapongas e que receberia R$ 500,00 pelo serviço.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ainda de acordo com a PM, o jovem e os objetos foram apreendidos e encaminhados à 7ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) para confecção do Boletim de Ocorrência. O pai do jovem e representantes do Conselho Tutelar acompanharam a apreensão.