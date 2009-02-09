Moça mata namorado com uma facada em Londrina

Leandro da Silva, 26 anos, foi morto com uma facada pela namorada Adriana Rodrigues, 27. O crime ocorreu por volta das 18 horas de domingo (8), na Rua Johann Gutemberg, Vila Industrial, na zona oeste de Londrina.
Segundo informações preliminares, Adriana teria pego a faca das mãos de Leandro e o atingiu com um único golpe: o coração.
Ele foi encaminhado com vida para a Santa Casa, mas acabou morrendo em consequência do ferimento.
