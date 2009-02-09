Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Briga

Moça mata namorado com uma facada em Londrina

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Leandro da Silva, 26 anos, foi morto com uma facada pela namorada Adriana Rodrigues, 27. O crime ocorreu por volta das 18 horas de domingo (8), na Rua Johann Gutemberg, Vila Industrial, na zona oeste de Londrina.

Segundo informações preliminares, Adriana teria pego a faca das mãos de Leandro e o atingiu com um único golpe: o coração.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Ele foi encaminhado com vida para a Santa Casa, mas acabou morrendo em consequência do ferimento.


Leia também:
Homem é vítima de tentativa de homicídio em Londrina

Pai e filho de 14 anos são baleados em Arapongas


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas