Moça mata namorado com uma facada em Londrina

Leandro da Silva, 26 anos, foi morto com uma facada pela namorada Adriana Rodrigues, 27. O crime ocorreu por volta das 18 horas de domingo (8), na Rua Johann Gutemberg, Vila Industrial, na zona oeste de Londrina.

Segundo informações preliminares, Adriana teria pego a faca das mãos de Leandro e o atingiu com um único golpe: o coração.

Ele foi encaminhado com vida para a Santa Casa, mas acabou morrendo em consequência do ferimento.





