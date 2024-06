Motociclista morre ao bater de frente com picape da Sanepar na PR 436

Um motociclista morreu após bater de frente com uma caminhonete de serviços da Sanepar na PR 436 na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a Strada da companhia de saneamento básico, com placas de Minas Gerais, seguia no sentido Santa Amélia a Abatiá quando, no km 75, envolveu-se numa colisão frontal com a Honda CB 250.





O motociclista, um homem de 45 anos,foi levado pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento a Urgência e Emergência) para a Santa Casa de Bandeirantes, mas, não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor da picape, de 41 anos, estava sozinho no carro e não se feriu. O exame do “bafômetro” deu negativo para consumo de álcool.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato