Motociclista tenta fugir de blitz e acaba preso com moto roubada em Londrina

Um motociclista foi preso na quarta-feira (14) após tentar fugir de uma blitz realizada durante a Operação Cidade Segura da Companhia de Trânsito do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que ocorreu nas Avenidas Castelo Branco, Abelio Benatti e na Rua dos Escoteiros, em Londrina. Durante a ação, os policiais abordaram 26 automóveis e 48 motocicletas e emitiram 14 notificações de trânsito.





Segundo informações do 5° BPM, a pessoa que foi presa teria fugido do bloqueio na Avenida Abelio Benatti, mas a equipe de motos conseguiu capturá-lo e fazer a abordagem. Foi constatado que a motocicleta tinha alerta de furto ou roubo, o que fez com que o motociclista fosse preso em flagrante. A motocicleta recuperada entregue para a Polícia Civil.

A ação da polícia tinha como objetivo orientar os motoristas sobre trânsito, bem como a prevenção e repressão de crimes.