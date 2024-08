Quadrilha armada assalta passageiros em ônibus de turismo na PR-444 em Apucarana

Uma quadrilha armada assaltaou passageiros de um ônibus de turismo na PR-444 em Apucarana (Centro-Norte) na noite de quarta-feira (14).







Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 22h15, uma pessoa informou que um passageiro do coletivo, que estava em viagem para o Paraguai relatou via WhatsApp que o veículo estaria sendo assaltado e estariam em deslocamento entre Mandaguari (região metropolitana de Maringá) e Jandaia do Sul (Vale do Ivaí). Posteriormente, chegaram informações com a localizaçãoonde haviam sido abandonados, entre Bom Sucesso (Vale do Ivaí) e Itambé (região metropolitana de Maringá).

Duas viaturas deslocaram e localizaram o ônibus no acostamento da rodovia. O motorista informou que teriam saído de Foz do Iguaçu (Oeste) sentido São Paulo no Mercedes-Benz na cor branca placas de uma empresa de transporte e fretamento e, ao passar pela PR-444, próximo ao distrito de Caixa de São Pedro em Apucarana, foram abordados por um Jeep Renegade de cor branca que estava com indicador luminoso giroflex na grade frontal e um Volkswagen Saveiro na cor branca com cinco elementos armados de pistola. Os criminosos deram voz de roubo - um dos autores ficou na cabine e dois entraram no corredor do coletivo.





Eles trajavam roupas na cor preta e estavam com coletes balísticos na mesma cor. O condutor do ônibus foi obrigado a seguir até uma estrada rural próximo a Bom Sucesso onde foram retiradas algumas mercadorias do bagageiro. Os ladrões disseram para aguardar meia hora para retornarem a estrada.





Em levantamento com os passageiros, ninguém soube informar com exatidão quais bagagens ou objetos teriam sido levados. Entã,o todos foram orientados quanto a possibilidade de complementação do boletim posteriormente caso houvesse interesse. Após confeccionado o boletim de ocorrência, todos foram orientados e liberado.





Os criminosos não foram encontrados.