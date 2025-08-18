Pesquisar

Flagrado no sinaleiro

Motorista é preso por embriaguez ao volante na avenida Dez de Dezembro, em Londrina

Redação Bonde
18 ago 2025 às 13:16

Um jovem de 22 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite de sábado (16) em Londrina. A abordagem ocorreu durante fiscalização da Lei Seca realizada pela Polícia Militar, na avenida Dez de Dezembro, por volta das 23h.


Segundo a PM, o condutor estava parado em um cruzamento mesmo após o semáforo abrir. Ao ser abordado, apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter consumido bebidas alcoólicas. O teste do bafômetro apontou 0,63 mg/L, índice considerado crime de trânsito.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran devido a pendências administrativas.


