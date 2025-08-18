Pesquisar

Iriam revender

Trio é detido por furto de 54 kg de carne em Londrina; um deles é menor de idade

Redação Bonde
18 ago 2025 às 13:09

Reprodução/5ºBPM
Dois homens de 21 e 23 anos foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido na noite de domingo (17), em Londrina, após furtarem mais de 50 quilos de carne bovina e outros produtos de um supermercado. O caso ocorreu na avenida Brasília, na Vila Casoni.


De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em um Ford Fiesta branco, conduzido por um motorista de aplicativo que não tinha ligação com o crime. Durante a abordagem, foram encontradas seis peças de carne no veículo. No porta-malas, havia mais 49 peças, totalizando 54,1 quilos de carne avaliados em quase R$ 3,8 mil, além de produtos de higiene.

Inicialmente, o adolescente assumiu sozinho a autoria, mas depois os outros dois passageiros confessaram participação no furto. Consultas no sistema apontaram que os dois maiores de idade possuíam mandados de prisão em aberto por furto.


Os três foram encaminhados à delegacia. O motorista do aplicativo foi liberado após comprovar que apenas prestava o serviço de transporte.


furto Carne supermercado Londrina
