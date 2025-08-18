Trio é detido por furto de 54 kg de carne em Londrina; um deles é menor de idade

Dois homens de 21 e 23 anos foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido na noite de domingo (17), em Londrina, após furtarem mais de 50 quilos de carne bovina e outros produtos de um supermercado. O caso ocorreu na avenida Brasília, na Vila Casoni.





De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em um Ford Fiesta branco, conduzido por um motorista de aplicativo que não tinha ligação com o crime. Durante a abordagem, foram encontradas seis peças de carne no veículo. No porta-malas, havia mais 49 peças, totalizando 54,1 quilos de carne avaliados em quase R$ 3,8 mil, além de produtos de higiene.

