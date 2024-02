Motorista foge após se envolver em acidente com colisão e capotamento na PR-160, em Congonhinhas

Um motorista fugiu após seu veículo ser atingido por outro carro e capotar, no km 160 da rodovia PR 160, na tarde desta quinta-feira (8). Um Pointer, com placas de Carlopolis, e uma Saveiro, de Londrina, estavam trafegando no sentido do entroncamento da PR 218, de Santo Antônio do Paraíso a Congonhinhas, quando a picape atingiu o primeiro carro.



Com a colisão, a Saveiro capotou e o condutor do Pointer fugiu do local do acidente. A picape ficou sobre a pista e foi removida por usuários da rodovia para evitar mais acidentes



Uma passageira do Pointer, uma mulher de 60 anos, e a motorista da Saveiro, de 25 anos, foram levadas ao hospital de Congonhinhas por outros motoristas.



Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o tempo no momento do acidente estava bom, e a pista, de faixas tracejadas, é simples e reta.