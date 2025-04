Motorista sofre acidente em rodovia e foge do socorro

Clever Alves Heinz, 23 anos, se envolveu por volta das 21h40 desta quinta-feira (21) em um acidente na PR-323, no município de Sertanópolis, distante 40 quilômetros de Londrina; ele prestou algumas informações aos policiais rodoviários do posto Charles Naufal, mas quando verificado que seu veículo estava carregado de contrabando, ele fugiu correndo por um milharal às margens da rodovia.

"Quando surgiu a informação de que o carro estava carregado de produtos do Paraguai, o motorista saiu em disparada, fugindo por uma plantação", relatou o sargento Neivaldo Soares.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Clever conduzia um veículo GM Vectra, com placas de Araucária (PR, e bateu na lateral de um Subaro, com placas de Sorocaba (SP), conduzido por Evaldo Hermínio Cândido, 55 anos. "Foi uma colisão longitudinal e os dois veículos, após a batida, estavam distantes 150 metros um do outro", disse o sargento

O Vectra estava carregado com alguns aparelhos eletrônicos, como telefones sem fio e carregadores de celular. O veículo foi lacrado e encaminhado à Polícia Federal.