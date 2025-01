Mulher aciona Polícia Militar depois de ser obrigada a comprar cocaína com o filho em Apucarana

Uma mulher acionou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (14), em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, após ser coagida pelo filho, de 26 anos, a acompanhá-lo para comprar cocaína.





Segundo o relato da vítima, o jovem, que é dependente químico, exigiu dinheiro para adquirir drogas e, diante da recusa, quebrou a pia da cozinha em um ato de violência. O agressor também ordenou que a mãe pedisse dinheiro a familiares.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após conseguirem R$ 50 emprestados de uma tia, a mulher foi obrigada a acompanhar o filho até a residência de um traficante próximo ao Colégio Agrícola, onde ele adquiriu um pino de cocaína.





Depois que voltaram para casa, o jovem consumiu a droga, enquanto a vítima acionou a polícia.





Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito na varanda, com sinais de uso recente de drogas. Durante as buscas, foram encontrados três pinos de cocaína vazios no quarto.





O homem, que apresentava comportamento agressivo e estava com o nariz sujo de cocaína, foi preso e levado à Delegacia.