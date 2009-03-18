Mulher de 61 anos é agredida pelo marido em Londrina

Uma mulher de 61 anos foi agredida pelo esposo no início da tarde desta terça-feira (17). A vítima foi encaminhada pela Polícia Militar à Secretaria da Mulher, que nada revelou sobre o caso.
O Siate foi chamado para atender a mulher no prédio da Secretaria. Os socorristas relataram que a vítima estava com uma contusão no lado esquerdo das costas, demonstrando que teria sido agredida com socos e ponta-pés. A mulher, segundo o Siate, também teria sido agredida pela filha.
Com sentia muita dor, a mulher, que seria moradora na zona rural de Londrina, foi encaminhada ao hospital.