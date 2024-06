Carregando produtos contrabandeados, homem foge da polícia e sofre acidente no Noroeste do Paraná

O motorista dirigiu até o KM 117, quando perdeu o controle da direção e colidiu com a lateral de um Jeep Overland. Com o impacto, o T-Cross capotou.

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma equipe da Receita Federal abordou o motorista, que dirigia um Volkswagen T-Cross no sentido de Floresta a Maringá, nas proximidades do Posto Rodoviário.

Um homem ficou ferido após fugir de uma abordagem policial e causar um acidente na PR-317, em Floresta, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (27). O carro estava carregado com produtos contrabandeados.





O condutor do Overland, um homem de 46 anos, não se feriu. Já o motorista do T-Cross, de 32 anos, teve ferimentos, foi socorrido no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado, por helicóptero, para o HU (Hospital Universitário) de Maringá, onde ficou sob escolta dos agentes da Receita Federal.





O T-Crosse levava, ainda, dois passageiros, de 21 e 42 anos, que não se feriram e foram levados até a Delegacia da Polícia Federal.





Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram uma série de produtos contrabandeados. O carro foi lacrado e encaminhado ao depósito da Receita Federal em Maringá.