Mulher é agredida e ameaçada com faca por marido após defender filha em Londrina

De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) se deslocou até o local após receber uma denúncia via Copom (Centro de Operações Policiais Militares), na qual vizinhos relataram que o casal estaria discutindo e lhes incomodando com o barulho.

Um homem de 55 anos foi preso por dirigir embrigado após tombar o caminhão que dirigia na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (6).

A mulher, então, disse ter defendido a adolescente, momento em que o marido puxou seu cabelo e a jogou no chão. Na sequência, a filha se trancou no quarto com a mãe e o homem, do lado de fora da porta, teria ameaçado as duas com uma faca.





A vítima disse à Polícia Militar que já foi agredida outras vezes e, inclusive, apresentava hematomas nos braços, os quais afirmou serem de episódios de violência anteriores.





O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. A vítima decidiu fazer a denúncia e compareceu à Delegacia para prestar depoimento.