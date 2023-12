Motorista de caminhão é preso em flagrante por dirigir embriagado na PR-092, em Siqueira Campos

Em Quatiguá, motorista é preso por dirigir embriagado após bater contra carros da polícia, quase capotar e fugir

Um homem foi preso por dirigir embriagado após colidir com um caminhão envolvido em um acidente prévio e com veículos da polícia na PR-092, em Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta quarta-feira (6).