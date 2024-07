Mulher é agredida pelo marido e tem fratura exposta em dedo no Vale do Ivaí

Uma mulher teve uma fratura exposta no dedo indicador ao ser agredida por seu marido em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, na tarde deste sábado (6).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a residência do casal após receber uma denúncia da irmã da vítima, que dizia que o cunhado havia começado a discutir com a esposa e a teria agredido.

A testemunha contou aos policiais, ainda, que a irmã teria tentado se defender de um soco no rosto, momento em que seu dedo foi atingido pelo homem. O golpe que acertou a mulher foi tão forte que causou o rompimento dos tendões, dos ossos, dos músculos e da pele, causando uma fratura exposta.





A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, mas precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana, devido à gravidade do ferimento.





Os policiais fizeram buscas pelo suspeito, mas o homem ainda não foi encontrado.