Homem morre e outros dois ficam gravemente feridos em colisão no Noroeste do Paraná

Um homem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos em uma colisão na BR-487, sentido a Icaraíma (Noroeste do Paraná), por volta das 19h desta sexta-feira (5).







O condutor do veículo Fiat Strada, de 42 anos, seguia sentido ao município quando colidiu frontalmente com um Ford Demec Firenze, que seguia sentido contrário.

O motorista do Strada foi a óbito no local e os dois ocupantes do outro veículo - um deles com 52 anos - tiveram lesões graves e foram encaminhados para o Instituto Nossa Senhora Aparecida, em Umuarama.





