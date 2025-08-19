Pesquisar

Pulou o muro do vizinho

Mulher é detida em Londrina por violação de domicílio e maus-tratos a animais

Redação Bonde
19 ago 2025 às 11:44

Reprodução/Redes sociais
siga o Bonde no Google News!
Uma mulher foi detida na tarde de segunda-feira (18) após invadir a residência de um vizinho e ser flagrada mantendo três cães em situação de abandono na Rua José Vizentin, no bairro Jamaica, zona oeste de Londrina. 


De acordo com a PM (Polícia Militar), o morador acionou a equipe após ver a vizinha pular o muro de sua casa, causando danos à cerca elétrica. Ele afirmou que não era a primeira vez que a situação ocorria. 

Localizada nas proximidades do imóvel, a mulher disse que havia pulado o muro porque sua chave estava com defeito. No local, os policiais confirmaram o rompimento da cerca elétrica. Em seguida, ao verificarem a residência da suspeita, encontraram três cães magros, em meio a fezes, sujeira e restos de alimentos. A mulher afirmou que havia ficado três dias fora, deixando os animais sozinhos.


Moradores da região relataram que o vereador Deivid Wisley já havia estado no endereço em outra ocasião, acompanhado de uma equipe de resgate animal. Na oportunidade, eles jogaram ração por cima do portão, já que não conseguiram entrar. Depois, com acesso franqueado, constataram novamente a situação de abandono.


Diante da constatação de maus-tratos, os policiais entraram em contato com o vereador, que se comprometeu a resgatar os animais. A mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.


