Mulher é importunada sexualmente pelo primo e homem foge em Mauá da Serra

Uma mulher foi importunada sexualmente pelo primo na manhã deste domingo (29) em Mauá da Serra, no Norte do Paraná.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após a vítima comunicar o crime. No endereço, a mulher disse que estava dormindo quando percebeu que seu primo tinha entrado em sua casa sem autorização, deitado na cama ao seu lado e a apalpado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Depois de importunar sexualmente a vítima, o homem teria fugido em direção à linha férrea. O suspeito não foi encontrado até o momento de publicação dessa matéria.





Além dos policiais, vizinhos da vítima ajudaram nas buscas ao acusado. De acordo com a Polícia Militar, tanto a mulher quanto os demais presentes estavam com os ânimos exaltados devido à gravidade do crime.