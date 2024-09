Homem é levado à delegacia após assediar adolescente de origem cigana em Arapongas

Um homem foi levado à Delegacia da Polícia Civil após uma adolescente o acusar de assédio sexual em Arapongas. O crime foi denunciado na tarde deste domingo (29).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir até a região central do Município para atender um caso de tentativa de estupro contra uma adolescente de origem cigana. No local, testemunhas que estavam acampadas no terreno apontaram o suspeito, que confessou ter "mexido" com a vítima.

O acusado disse ter chamado a adolescente para sair por tê-la achado atraente. Porém, segundo o suspeito, ele apenas a paquerou. A versão, porém, não foi confirmada pela vítima, que disse ter sido seguida sem seu consentimento e, também, ter ouvido do acusado que seria levada a algum lugar para ter relações sexuais.





Nesse momento, a adolescente disse ter ficado assustada e contado aos pais, que, imediatamente, acionaram a Polícia Militar. A vítima e seus pais decidiram registrar uma queixa pelo crime de assédio sexual.





Com isso, a equipe de policiais militares foram até o acusado, que fugiu. Os agentes pediram apoio de outra viatura e conseguiram abordá-lo em um bar nas proximidades. No momento da abordagem, o suspeito resistiu e se negou a sair do estabelecimento, desacatando a equipe com xingamentos.





Diante disso, o homem foi detido e encaminhado até a Central de Flagrantes. A vítima também foi até o local para denunciar o crime.