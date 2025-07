Mulher é presa com remédios proibidos na BR-369

Luzia Rodrigues Mendes foi presa na noite de quinta-feira (20) por porte de medicamentos de uso proibido no Brasil como o estimulante sexual Pramil, o abortivo Citotec, além de anabolizantes. A prisão foi feita no posto da Polícia Rodoviária de Rolândia, na BR-369. Luzia estava em um ônibus da empresa Pluma que iria de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo, e os medicamentos estavam escondidos na bagagem do ônibus.

A prisão faz parte de uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária, Receita Federal e Polícia Federal. Vários ônibus foram abordados, sendo apreendida grande quantidade de mercadoria ilegal proveniente do Paraguai.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato