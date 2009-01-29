Pesquisar

'Encomenda' para filha

Mulher esconde maconha em pote de maionese

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Uma mulher de 43 anos foi presa nesta quinta-feira (29) ao tentar entrar no 3º Distrito Policial de Londrina com uma porção de maconha escondida em um pote de maionese. A droga foi descoberta durante revista, e seria levada para a filha da mulher, que foi detida logo após o flagrante.

Ainda nesta quinta, desta vez em Rolândia, dois adolescentes tentaram entregar 200 gramas de maconha para um preso na delegacia local. A droga estava escondida em um saco de arroz.

Arapongas

Ângela Maria da Luz Paulino (46) também foi presa em flagrante por tentar passar entorpecente para presidiário. O fato ocorreu em Arapongas, na última quarta-feira. Segundo o programa Cidade Notícia, a droga estava escondida em saco de farinha de milho. No mesmo dia, um adolescente foi apreendido pelo mesmo ato.


